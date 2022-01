Gf Vip | concorrente si è fatto male? Paura in diretta

Leggi su youmovies

(Di martedì 11 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Attimi di panico al Gf Vip. Unsi è? La preoccupazione di Signorini lascia spazio poi alle risate: cosa è successo? Ad ogni puntata il Gf Vip riesce a stupire il pubblico da casa con avvenimenti del tutto inaspettati. Sono tanti i protagonisti di questa edizione. Chi per un motivo, chi per l’altro, in