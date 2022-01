Elezioni Roma 16 gennaio 2022, candidati e sondaggi suppletive (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo aver votato per il Sindaco della Capitale, molti Romani tra pochissimi giorni dovranno ritornare alle urne per le suppletive del Collegio alla Camera dei deputati del centro storico, lasciato libero da Gualtieri con la sua elezione in Campidoglio. Elezione suppletive Roma 16 gennaio 2022: i candidati Sono quasi 160 mila gli elettori coinvolti, chiamati a votare il prossimo 16 gennaio, ma a causa del Covid e delle forze politiche orientate e impegnate sul “fronte” Quirinale (si deve votare il nuovo Presidente della Repubblica), è probabile che nella Capitale ci siano tassi molto alti di astensionismo. Ma chi sono gli ‘sfidanti’? Sono cinque i candidati in corsa in quel collegio del centro storico che da anni vede dominare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo aver votato per il Sindaco della Capitale, moltini tra pochissimi giorni dovranno ritornare alle urne per ledel Collegio alla Camera dei deputati del centro storico, lasciato libero da Gualtieri con la sua elezione in Campidoglio. Elezione16: iSono quasi 160 mila gli elettori coinvolti, chiamati a votare il prossimo 16, ma a causa del Covid e delle forze politiche orientate e impegnate sul “fronte” Quirinale (si deve votare il nuovo Presidente della Repubblica), è probabile che nella Capitale ci siano tassi molto alti di astensionismo. Ma chi sono gli ‘sfidanti’? Sono cinque iin corsa in quel collegio del centro storico che da anni vede dominare il ...

