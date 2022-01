Da domani aumento slot Pfizer per fascia 12-17 anni (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – “Da domani saranno disponibili nuovi slot per le prenotazioni per le dosi booster su tutti i centri vaccinali che somministrano Pfizer nella fascia 12-17 anni. Saranno organizzati anche open day per questa fascia e a breve verranno rese note tutte le info circa le modalità”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022) Roma – “Dasaranno disponibili nuoviper le prenotazioni per le dosi booster su tutti i centri vaccinali che somministranonella12-17. Saranno organizzati anche open day per questae a breve verranno rese note tutte le info circa le modalità”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

Advertising

tusciatimes : Covid, unità di crisi Lazio: “Fascia d’età 12-17 anni da domani aumento slot disponibili per prenotazioni vaccino P… - Giulio_Firenze : In mattinata rapido miglioramento con piogge che si traferiranno in mare aperto, per poi interessare più direttamen… - antouninho : RT @vignettisti: Domani, quasi dappertutto nel Paese, le #scuole riapriranno i battenti Non senza però le solite contestazioni e i ricorsi… - AndreaMarano11 : RT @vignettisti: Domani, quasi dappertutto nel Paese, le #scuole riapriranno i battenti Non senza però le solite contestazioni e i ricorsi… - RobertoZambon12 : RT @FaccioTommaso: 'Occorre chiedere a coloro che hanno fatto grandi, grandissimi profitti da questo aumento del prezzo del gas di condivid… -