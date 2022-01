Covid Calabria oggi, 2.189 contagi e 2 morti: bollettino 11 gennaio (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 2.189 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.004 tamponi, tra molecolari e antigenici. Nella Regione sono 1.108 gli attualmente positivi, 28 in più i ricoveri per un totale di 410 e, infine, 4 terapie intensive occupate in più per un totale di 38. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 gennaio 2022) Sono 2.189 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, martedì 112022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.004 tamponi, tra molecolari e antigenici. Nella Regione sono 1.108 gli attualmente positivi, 28 in più i ricoveri per un totale di 410 e, infine, 4 terapie intensive occupate in più per un totale di 38. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

