Costa Concordia | che fine ha fatto la nave naufragata dieci anni fa FOTO

(Di martedì 11 gennaio 2022) Grazie a una serie di complesse operazioni, si è riusciti a raddrizzare e a far tornare a galleggiare l'imbarcazione, poi trasportata a Genova. Sono state riciclate oltre 50mila tonnellate di materiali: la gran parte era costituita da acciaio, che è stato poi lavorato e riutilizzato da imprese specializzate

Dieci anni fa, il 13 gennaio 2012, lanaufragò davanti all'isola del Giglio, provocando la morte di 32 persone. L'allora ministero dell'Ambiente, adesso ministero della Transizione ecologica, intervenne immediatamente ...A dieci anni dal naufragio della, arriva in prima serata su Rai2 il docufilm internazionale "- Cronaca di una catastrofe" che ricostruisce da diversi punti di vista cosa accadde la notte del 13 gennaio ...Arpat e Ispra sempre al lavoro insieme all’università per il ripristino di flora e fauna dei fondali della Gabbianara ...Da oggi on line sui siti web del gruppo (La Nazione, il Resto del Carlino e il Giorno) l’inchiesta sul naufragio al Giglio ...