“Cosa sta succedendo davvero in Italia” Covid | l’annuncio di Matteo Bassetti | “Ormai non serve più”

All'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, fa il punto della situazione epidemiologica. "Covid in Italia corre a prescindere da quello che riusciamo a fare. Lo vediamo, arriveremo a 300mila positivi al giorno, ma il sommerso di casi è almeno 2-3 volte di più". "La pandemia si sta trasformando in endemia, dobbiamo cambiare strategia e credo che sarebbe il caso di chiudere il report serale con i numeri del Covid in Italia". Quindi Matteo Bassetti aggiunge: "La Spagna si sta preparando a gestire la pandemia come un'influenza e non vedo grosse differenze tra quel paese e l'Italia. Dobbiamo cercare di cambiare la testa di chi ci governa soprattutto nell'ambito della ...

