Corea del Nord, secondo lancio di un missile balistico nell’ultima settimana (Di martedì 11 gennaio 2022) La Corea del Nord avrebbe lanciato all’interno del suo mare il secondo missile balistico in meno di una settimana. Per ora non giungono conferme ufficiali da Pyongyang, mentre la notizia è stata rilanciata da funzionari della Corea del Sud e del Giappone. Questo lancio arriva dopo quello del 5 gennaio dove era stato lanciato un missile ipersonico ma dalle potenzialità offensive minori di quello testato oggi, tanto che il comando indo-pacifico degli Stati Uniti aveva stabilito che non rappresentava una “minaccia immediata per il personale o il territorio degli Stati Uniti, o per i nostri alleati“, seppure ne sottolineava “l’impatto destabilizzante” per l’area geografica. Questa volta invece un vettore ipersonico ha volato per più di ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladelavrebbe lanciato all’interno del suo mare ilin meno di una. Per ora non giungono conferme ufficiali da Pyongyang, mentre la notizia è stata rilanciata da funzionari delladel Sud e del Giappone. Questoarriva dopo quello del 5 gennaio dove era stato lanciato unipersonico ma dalle potenzialità offensive minori di quello testato oggi, tanto che il comando indo-pacifico degli Stati Uniti aveva stabilito che non rappresentava una “minaccia immediata per il personale o il territorio degli Stati Uniti, o per i nostri alleati“, seppure ne sottolineava “l’impatto destabilizzante” per l’area geografica. Questa volta invece un vettore ipersonico ha volato per più di ...

