“Certe cose le fai a Foggia, non a me”: Manila Nazzaro fulminata dopo il gestaccio, tensione al GF [VIDEO] (Di martedì 11 gennaio 2022) Pomeriggio di fuoco per Manila Nazzaro: un concorrente inaspettato la rimette al suo posto, nervosismo alle stelle. Manila Nazzaro (fonte youtube)L’ex reginetta di bellezza Manila Nazzaro nelle ultime ore ha avuto un vero e proprio tracollo di consensi. dopo esser stata penalizzata per la sua complicità con Katia Ricciarelli, che si è macchiata di pesanti affermazioni, la bionda show-girl si inimica altri concorrenti in Casa. Nella puntata di ieri sera l’abbiamo infatti vista piuttosto scornata e infastidita dall’incoronazione di Nathaly Caldonazzo come “preferita del pubblico”. LEGGI ANCHE>> “Stai zitta che fai più bella figura”: Sonia Bruganelli demolita, chiesto l’allontanamento immediato Nathaly e Manila evidentemente non si sopportano, anzi, ... Leggi su specialmag (Di martedì 11 gennaio 2022) Pomeriggio di fuoco per: un concorrente inaspettato la rimette al suo posto, nervosismo alle stelle.(fonte youtube)L’ex reginetta di bellezzanelle ultime ore ha avuto un vero e proprio tracollo di consensi.esser stata penalizzata per la sua complicità con Katia Ricciarelli, che si è macchiata di pesanti affermazioni, la bionda show-girl si inimica altri concorrenti in Casa. Nella puntata di ieri sera l’abbiamo infatti vista piuttosto scornata e infastidita dall’incoronazione di Nathaly Caldonazzo come “preferita del pubblico”. LEGGI ANCHE>> “Stai zitta che fai più bella figura”: Sonia Bruganelli demolita, chiesto l’allontanamento immediato Nathaly eevidentemente non si sopportano, anzi, ...

