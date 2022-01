Cecchi Paone al No vax Mattei su La7: “Cln? Siete 4 gatti, porti rispetto per i morti della Resistenza”. “Voi volete un nuovo Aventino” (Di martedì 11 gennaio 2022) Polemica al fulmicotone a “L’aria che tira” (La7) tra il giornalista Alessandro Cecchi Paone e il giurista no green pass Ugo Mattei, promotore della Commissione Dupre (Dubbi e Precauzione) e fondatore di un nuovo progetto politico contro “le leggi Draghissime”, infelicemente denominato Cln (Comitato di Liberazione Nazionale). Mattei spiega di aver paragonato Draghi al primo Mussolini e non a quello delle leggi razziali e ‘facistissime’. Poi lancia l’allarme sul ‘degrado istituzionale’ e invita tutti a parlare seriamente di politica: “Dobbiamo smetterla di dividerci tra pro vax e no vax”. Cecchi Paone insorge: “Lei dice che vuole parlare di politica seriamente, ma quello che lei ha detto, e cioè che vuole fare un nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Polemica al fulmicotone a “L’aria che tira” (La7) tra il giornalista Alessandroe il giurista no green pass Ugo, promotoreCommissione Dupre (Dubbi e Precauzione) e fondatore di unprogetto politico contro “le leggi Draghissime”, infelicemente denominato(Comitato di Liberazione Nazionale).spiega di aver paragonato Draghi al primo Mussolini e non a quello delle leggi razziali e ‘facistissime’. Poi lancia l’allarme sul ‘degrado istituzionale’ e invita tutti a parlare seriamente di politica: “Dobbiamo smetterla di dividerci tra pro vax e no vax”.insorge: “Lei dice che vuole parlare di politica seriamente, ma quello che lei ha detto, e cioè che vuole fare un...

