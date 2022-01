Carige, via libera alla Bper per l’acquisizione. Tutelato l’interesse nazionale (grazie al Copasir) (Di martedì 11 gennaio 2022) Stavolta la Francia non farà shopping in Italia acquisendo anche il Carige: e questo grazie (anche) all’intervento del Copasir. Spetterà infatti all’italiana Bper trattare la cessione della quota di controllo della cassa ligure. Il Fitd, il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) azionista di controllo di Carige (80%), lunedì 10 ha riunito il comitato di gestione per esaminare le proposte arrivate da Crédit Agricole, Cerberus e, appunto, la Banca popolare dell’Emila Romagna. Ha quindi deliberato di concedere a Bper Banca un periodo di esclusiva di 4 settimane per il completamento di una due diligence confirmatoria e la definizione e sottoscrizione di un contratto di acquisizione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 15 febbraio 2022.. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 gennaio 2022) Stavolta la Francia non farà shopping in Italia acquisendo anche il: e questo(anche) all’intervento del. Spetterà infatti all’italianatrattare la cessione della quota di controllo della cassa ligure. Il Fitd, il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) azionista di controllo di(80%), lunedì 10 ha riunito il comitato di gestione per esaminare le proposte arrivate da Crédit Agricole, Cerberus e, appunto, la Banca popolare dell’Emila Romagna. Ha quindi deto di concedere aBanca un periodo di esclusiva di 4 settimane per il completamento di una due diligence confirmatoria e la definizione e sottoscrizione di un contratto di acquisizione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 15 febbraio 2022.. ...

