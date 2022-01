Calciomercato Sassuolo | arriva Ceide! Affare in via di definizione

(Di martedì 11 gennaio 2022) col Rosenborg: cifre e formula del trasferimento Ilsta ultimando l’acquisto di Emil Ceide, ala sinistra classe 2001 del Rosenborg. I due club stanno lavorando per chiudere, dettagli in via di. Prestito con riscatto o acquisto definitivo tra 2,5 e 3 milioni. Lo apprende la redazione di CalcioNews24.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Il #Padova blocca momentaneamente la cessione di Luca #Moro al #Sassuolo - sassuolonews : RT @AntonioParr8: Trovano conferma le indiscrezioni norvegesi dei giorni scorsi. Il #Sassuolo ha scelto #Ceide per il dopo #Boga. Trattativ… - CalcioNews24 : #Sassuolo, è #Ceide il sostituto di #Boga - PipeOlcina17 : RT @AntonioParr8: Trovano conferma le indiscrezioni norvegesi dei giorni scorsi. Il #Sassuolo ha scelto #Ceide per il dopo #Boga. Trattativ… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? #Sassuolo, praticamente chiuso l’arrivo di Emil #Ceide dal #Rosenborg! ?? L’ala sinistra classe 2001 ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo

Commenta per primo Ilcomunica un nuovo caso di Covid all'interno del gruppo squadra: 'L'U. S.Calcio comunica che dai controlli effettuati è stato riscontrato un nuovo caso di positività al COVID - 19 per un calciatore della Prima Squadra. Il tesserato in questione, completamente ...... andando anche a segno nella partita col. Come riferisce Tuttomercatoweb.com , il futuro ...!1) (Getty Images) tutte le notizie di bologna siviglia orsolini Leggi i commenti: ...Un giocatore del Sassuolo è risultato positivo, dopo gli ultimi controlli, al Covid 19. La società lo ha comunicato tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito di ...Il Sassuolo è vicinissimo a piazzare un nuovo colpo sul mercato: è vicinissimo Emil Ceide, ala sinistra classe 2001 del Rosenborg. Nei giorni scorsi, il profilo del ragazzo piac ...