Bollettino Covid, Costa a Speranza: 'Numero contagi inutile, bisogna soffermarsi sui ricoveri' (Di martedì 11 gennaio 2022) "Il col Numero di contagi è inutile". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute , che ha spiegato il perch il dato sul Numero di infetti fornito tutti i giorni dal ministero sia irrilevamente ai fini ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) "Il coldi". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute , che ha spiegato il perch il dato suldi infetti fornito tutti i giorni dal ministero sia irrilevamente ai fini ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Hanno superato quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia: sono 2.004.597, secondo il… - SkyTG24 : #Covid19, news. Draghi: 'Scuola fondamentale. Più problemi a causa dei no vax'. LIVE - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - cittadiariano : Bollettino Covid 11 gennaio 2022 - 483 positivi in provincia di Avellino - infoitsalute : Bollettino covid: 7.287 nuovi casi in Puglia, 1.451 nel Leccese -