Belen Rodriguez | lo scatto in piscina è da perdere la testa

(Di martedì 11 gennaio 2022), loinè dala: l’argentina più sensuale che mai in vacanza. Lafa girare laa tutti quanti (foto: Instagram).Questo 2022 è iniziato sicuramente con le temperature alte per. La showgirl e conduttrice argentina pare essersi lasciata definitivamente alle spalle la relazione con Antonino Spinalbese e, sfoggiando una bellezza mai sfiorita, ha iniziato il nuovo anno con un altro piglio. Per queste vacanze natalizie,ha deciso di recarsi nel suo paese natale, l’Argentina; mentre si gode del relax nel Sud America, pubblica un nuovoincompletamente da ...

Advertising

zazoomblog : Belen Rodriguez infiamma i social: le foto bollenti della vacanza in Sud America - #Belen #Rodriguez #infiamma… - zazoomblog : Belen Rodriguez infiamma i social: le foto bollenti della vacanza in Sud America - #Belen #Rodriguez #infiamma… - Elisa60388018 : RT @danitrash77: Gianmaria ha fatto cadere nella sua rete: Dayane Mello Soleil Sorge Belen Rodriguez Sapphie Codegoni Federica Calemme È… - danitrash77 : Gianmaria ha fatto cadere nella sua rete: Dayane Mello Soleil Sorge Belen Rodriguez Sapphie Codegoni Federica Cale… - andreaalpini3 : RT @vane22planet: @andreaalpini3 Devi chiamare Belen Rodriguez: riferirà il problema ai suoi seguaci su Instagram e il giorno dopo, magicam… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

si è concessa una vacanza da sogno a Montevideo in compagnia dell'amica Patrizia Griffini e sui social non ha perso occasione per sedurre i fan con i suoi scatti mozzafiato e i suoi ...Il suo matrimonio conlo ha portato alle stelle, ma il giovane napoletano ha saputo costruirci un impero su queste stelle. Durante l'ultima stagione televisiva lo abbiamo visto su Rai ...Soleil Sorge e Andrea Iannone sono stati veramente insieme oppure no? Le parole di Gianmaria Antinolfi inchiodano l'influencer.Belen Rodriguez, il lato B stratosferico si bagna tutto. Ha avuto un anno abbastanza complicato Belen Rodriguez ma anche pieno di gioie. L’arrivo di Luna Marì per lei e la sua ...