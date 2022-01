Australian Open, Djokovic indagato per aver dichiarato il falso (Di martedì 11 gennaio 2022) Novak Djokovic è stato indagato per aver dichiarato il falso, una volta atterrato a Melbourne. A riportarlo sono fonti del governo federale Australiano, che spiegano come nel modulo vi fossero informazioni poco chiare. Il serbo sosteneva infatti di non aver viaggiato nelle due settimane precedenti al suo arrivo in Australia. Tuttavia, come si evince dai social, Nole ha trascorso le vacanze in Serbia, prima di spostarsi in Spagna, a Marbella, il 2 gennaio. Ciò che potrebbe salvare il numero uno del mondo è il fatto che, come da lui spiegato, la dichiarazione di viaggio sia stata completata da Tennis Australia per suo conto. Tuttavia Djokovic rischia grosso, in quanto dichiarare il falso, in Australia, può essere punito civilmente e ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Novakè statoperil, una volta atterrato a Melbourne. A riportarlo sono fonti del governo federaleo, che spiegano come nel modulo vi fossero informazioni poco chiare. Il serbo sosteneva infatti di nonviaggiato nelle due settimane precedenti al suo arrivo in Australia. Tuttavia, come si evince dai social, Nole ha trascorso le vacanze in Serbia, prima di spostarsi in Spagna, a Marbella, il 2 gennaio. Ciò che potrebbe salvare il numero uno del mondo è il fatto che, come da lui spiegato, la dichiarazione di viaggio sia stata completata da Tennis Australia per suo conto. Tuttaviarischia grosso, in quanto dichiarare il, in Australia, può essere punito civilmente e ...

Advertising

MediasetTgcom24 : AUSTRALIA: Djokovic vince la causa: potrà giocare gli Australian Open - Adnkronos : #Djokovic può rimanere in #Australia e giocare gli Australian Open. #ultimora #covid - MediasetTgcom24 : Djokovic, giudice australiano annulla la revoca del visto: potrà giocare gli Australian Open #djokovic… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Australian Open. Qualificazioni, Trevisan al secondo turno - Linkiesta : RT @europea_lk: Come Novak Djokovic è diventato un simbolo patriottico per la Serbia nazionalista -