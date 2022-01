Atp Adelaide 2 2022: forfait di Musetti, problema alla spalla (Di martedì 11 gennaio 2022) Lorenzo Musetti non è sceso in campo per il suo match di primo turno nell’Atp 250 di Adelaide 2 2022. L’azzurro è stato fermato da un problema alla spalla, che lo ha costretto a dare forfait. Al suo posto, è entrato in tabellone il lucky loser Carballes Baena, sconfitto in due set da Benjamin Bonzi. Al momento non è nota l’entità del problema per il classe 2002. Tuttavia, con gli Australian Open che prenderanno il via tra meno di una settimana, è probabile che Musetti e il suo team non abbiano voluto rischiare, scegliendo la strada della precauzione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Lorenzonon è sceso in campo per il suo match di primo turno nell’Atp 250 di. L’azzurro è stato fermato da unsp, che lo ha costretto a dare. Al suo posto, è entrato in tabellone il lucky loser Carballes Baena, sconfitto in due set da Benjamin Bonzi. Al momento non è nota l’entità delper il classe 2002. Tuttavia, con gli Australian Open che prenderanno il via tra meno di una settimana, è probabile chee il suo team non abbiano voluto rischiare, scegliendo la strada della precauzione. SportFace.

