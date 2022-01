“Ancora positiva”. Nancy Brilli e la lotta contro il Covid: le sue condizioni (Di martedì 11 gennaio 2022) Nancy Brilli ha annunciato di essere positiva al Covid. Sei giorni fa con voce sofferente attraverso le Instagram Stories ha spiegato i diversi problemi di salute con cui ha fatto i conti negli ultimi mesi: da un fastidio alla schiena alla congiuntivite ad entrambi gli occhi passando per una frattura al piede e quindi il Covid. Sempre sui social ha documentato la corsa in ospedale: “Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”, dice ai suoi follower. Per lei il 2022 è iniziato davvero male. Ha scoperto di essere positiva, quindi la corsa in ospedale per monitorare le sue condizioni di salute. Poi Nancy Brilli ha mostrato il saturimetro che indicava un valore preoccupante, 84. Si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022)ha annunciato di essereal. Sei giorni fa con voce sofferente attraverso le Instagram Stories ha spiegato i diversi problemi di salute con cui ha fatto i conti negli ultimi mesi: da un fastidio alla schiena alla congiuntivite ad entrambi gli occhi passando per una frattura al piede e quindi il. Sempre sui social ha documentato la corsa in ospedale: “Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba”, dice ai suoi follower. Per lei il 2022 è iniziato davvero male. Ha scoperto di essere, quindi la corsa in ospedale per monitorare le suedi salute. Poiha mostrato il saturimetro che indicava un valore preoccupante, 84. Si ...

