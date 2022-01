Allegri: «Szczesny out in Supercoppa, non ha ancora il Green Pass» (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ giornata di vigilia per la Juventus, che domani affronterà a San Siro l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana con l’obiettivo di mettere in bacheca un trofeo che potrà permettere di riscattare almeno in parte una stagione caratterizzata finora da alti e bassi. Massimiliano Allegri sarà costretto però a rinunciare a Wojciech Szczesny, che non potrà L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 gennaio 2022) E’ giornata di vigilia per la Juventus, che domani affronterà a San Siro l’Inter nella finale diItaliana con l’obiettivo di mettere in bacheca un trofeo che potrà permettere di riscattare almeno in parte una stagione caratterizzata finora da alti e bassi. Massimilianosarà costretto però a rinunciare a Wojciech, che non potrà L'articolo

Advertising

sportface2016 : +++#Juventus, #Allegri: '#Szczesny vaccinato ma non ha ancora il green pass, in #SupercoppaItaliana dovrà giocare #Perin'+++ - forumJuventus : Allegri pre #InterJuve: 'Gioca Perin perchè Szczesny arriverà all'ultimo minuto per via del Green Pass. Per sopperi… - LuigiBevilacq17 : RT @sportface2016: +++#Juventus, #Allegri: '#Szczesny vaccinato ma non ha ancora il green pass, in #SupercoppaItaliana dovrà giocare #Perin… - grafuio : RT @sportface2016: +++#Juventus, #Allegri: '#Szczesny vaccinato ma non ha ancora il green pass, in #SupercoppaItaliana dovrà giocare #Perin… - Fprime86 : RT @forumJuventus: Allegri pre #InterJuve: 'Gioca Perin perchè Szczesny arriverà all'ultimo minuto per via del Green Pass. Per sopperire al… -