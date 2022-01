Alex D'Alessandro: “Difendere il patrimonio immobiliare da una possibile patrimoniale è un'urgenza reale” (Di martedì 11 gennaio 2022) (Adnkronos) - Gli investimenti nel mattone possono trasformarsi in un problema per i risparmiatori, se non vengono protetti nel modo corretto, soprattutto in caso di una tassa patrimoniale sugli immobili. Il consulente finanziario Alex D'Alessandro presenta i rischi che si potrebbero incorrere a breve e spiega come evitarli. Milano, 11 gennaio 2022.L'Italia è uno dei paesi con il patrimonio immobiliare più elevato, con circa 7000 miliardi di investimenti nel mattone. Gli scenari nazionali mostrano segnali di evoluzioni importanti, anche in tempi brevi. Tra questi il recente tema dell'adeguamento in termini di sostenibilità energetica: immobili di vecchia generazione dovranno essere ristrutturati o efficientati necessariamente entro il 2030 per poter essere affittati o venduti. Altro aspetto rilevante ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) (Adnkronos) - Gli investimenti nel mattone possono trasformarsi in un problema per i risparmiatori, se non vengono protetti nel modo corretto, soprattutto in caso di una tassasugli immobili. Il consulente finanziarioD'presenta i rischi che si potrebbero incorrere a breve e spiega come evitarli. Milano, 11 gennaio 2022.L'Italia è uno dei paesi con ilpiù elevato, con circa 7000 miliardi di investimenti nel mattone. Gli scenari nazionali mostrano segnali di evoluzioni importanti, anche in tempi brevi. Tra questi il recente tema dell'adeguamento in termini di sostenibilità energetica: immobili di vecchia generazione dovranno essere ristrutturati o efficientati necessariamente entro il 2030 per poter essere affittati o venduti. Altro aspetto rilevante ...

