Yeezy Gap Engineered by Balenciaga | la collaborazione all' ennesima potenza

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Proprio quando pensavamo che in fatto di collaborazioni le avessimo ormai già viste tutte, ecco che arrivaGapbya sparigliare le carte. L'inedito trittico che vede a braccetto il rapper-imprenditore Kanye West (che ora si fa chiamare tout court Ye), Demna Gvasalia (che pare, d'ora in poi, voglia firmarsi anche lui con solo il nome di battesimo) direttore creativo della maison francese, e il mega retail americano famoso per le sue felpe col cappuccio, ha annunciato una colab che ha già fatto rizzare le antenne a tutti i fashionisti del globo, e non solo. Non paghi del mashup Fendace che ha portato all'ibridazione di Fendi e Versace, o del melting pot che lo scorso autunno ha fatto salire in passerella insiemee Gucci, oggi l'asticella si è indubbiamente alzata con un triangolo ...

pambianconews : Nasce il trio: Balenciaga si allea a Yeezy e Gap - acquaebiscotti : Già il fatto che il font di Yeezy gap sia brutto mi fa pensare che ci sarà una rivoluzione nel campo della moda… d’… - Gabriel_Antonye : Yeezy x Gap x Balenciaga É isso. - vogue_italia : 'È un sogno che diventa realtà lavorare con Gap e Demna, il direttore creativo di Balenciaga, per rendere un prodot… -

Si apre un nuovo capitolo della collaborazione tra Kanye West e, lanciata nel 2021 con la collezionee destinata a durare dieci anni: parte infatti quella che un comunicato definisce 'un'esplorazione creativa', che coinvolge oltre a Ye (come si fa chiamare ora Kanye West) la griffe ...Una moda per tuttiEngineered by Balenciaga , questo il nome della collaborazione in arrivo a giugno, sarà venduta ai prezzi di? Gvasalia risponde alla domanda, che tutti si stanno ...C.P. Company chiude i festeggiamenti per i suoi 50 anni di storia di con una retrospettiva a Milano dal 15 al 17 gennaio.Del progetto, annunciato con un breve comunicato dall'azienda americana, per ora non si sa più di tanto, ma a livello di eco mediatica è già un successo.