Vittoria Puccini regina di eleganza | ecco i suoi outfit più belli

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dai jeans alle gonne fino ai vestiti eleganti: tutti i look più caratteristici dell'attrice, protagonista della nuova fiction "Non mi lasciare" in onda su RaiUno dal 10 gennaio. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

RaiUno : #NonMiLasciare è una serie thriller che racconta il tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Per… - RaiDue : ?? #Radio2SocialClub è tornato... alla grande! Oggi alle 8.45 su #Rai2 con @FiorellaMannoia e Vittoria Puccini 'pe'… - FedericaLiber11 : RT @RaiDue: ?? #Radio2SocialClub è tornato... alla grande! Oggi alle 8.45 su #Rai2 con @FiorellaMannoia e Vittoria Puccini 'pe' fa la vita… - Zappullaclary : RT @Cinguetterai: Ottima partenza per la serie tv ambientata a Venezia con Vittoria Puccini; #NonMiLasciare vince la serata con 4.5 milioni… - Ary1797 : RT @RaiUno: #NonMiLasciare è una serie thriller che racconta il tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Per un totale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Puccini

Ascolti del 10 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 la prima puntata della fiction Non mi lasciare conha ottenuto una media di 4.561.000 spettatori. Share 20,3%. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2021 con Alfonso Signorini 3.375.000 (21,4%). Su Rai3 Report con Sigfrido Ranucci 1.907.000 (...Gli ascolti tv in prime time di lunedì 10 gennaio 2022 decretano ladi RaiUno schiera con la nuova serie Non mi lasciare cone Alessandro Roja . 4.561.000 spettatori alla ...La serie tv Non mi lasciare ha debuttato su Rai Uno questo lunedì 10 gennaio 2022, ma dove è possibile vedere la replica della prima puntata?Ascolti Grande Fratello Vip 6, trentatreesima puntata: ecco l'auditel del 10 gennaio 2022, Alfonso Signorini contro la fiction di Rai1.