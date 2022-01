Transizione energetica, Graded scommette sull’idrogeno verde: nuovi progetti di ricerca in cantiere (Di lunedì 10 gennaio 2022) Solare termodinamico, geotermia, biomasse e ora anche idrogeno verde. Graded, azienda napoletana che fa capo a Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria nazionale, attiva come Gruppo sia sul mercato nazionale che internazionale (Usa, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Spagna, Romania, Emirati Arabi), raccoglie la sfida che porterà l’idrogeno ad essere un tassello fondamentale nel raggiungimento del target delle emissioni zero entro il 2050. In pista ci sono due impianti pilota per la produzione di questa fonte rinnovabile da sviluppare all’interno di altrettanti progetti di ricerca: uno avviato in Campania a Castel Volturno, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; l’altro a Dubai insieme ai ricercatori della Sharjah University. Il sistema ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Solare termodinamico, geotermia, biomasse e ora anche idrogeno, azienda napoletana che fa capo a Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria nazionale, attiva come Gruppo sia sul mercato nazionale che internazionale (Usa, Gran Bretagna, Germania, Portogallo, Spagna, Romania, Emirati Arabi), raccoglie la sfida che porterà l’idrogeno ad essere un tassello fondamentale nel raggiungimento del target delle emissioni zero entro il 2050. In pista ci sono due impianti pilota per la produzione di questa fonte rinnovabile da sviluppare all’interno di altrettantidi: uno avviato in Campania a Castel Volturno, in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; l’altro a Dubai insieme aitori della Sharjah University. Il sistema ...

Advertising

Mov5Stelle : La transizione energetica non può e non deve creare ingiustizie sociali ?? Leggi qui l'intervista integrale del qu… - Ettore_Rosato : Basta ipocrisie e demagogia su estrazioni e #nucleare di ultima generazione. La transizione energetica non sia un o… - DantiNicola : Transizione energetica, questioni ambientali e costi. 5 domande e 5 risposte per fare chiarezza.… - Petrine05647629 : RT @GradedSpa: #Transizione energetica, @GradedSpa scommette sull’#idrogeno #verde: nuovi progetti di #ricerca in cantiere @ildenaro_it #r… - GradedSpa : #Transizione energetica, @GradedSpa scommette sull’#idrogeno #verde: nuovi progetti di #ricerca in cantiere… -