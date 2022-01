Torino-Fiorentina oggi in tv | canale | orario e streaming Serie A 2021 2022

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Grande attesa per il fischio d’inizio di, match della ventunesima giornata diA. Inizialmente in programma domenica, la partita è stata posticipata ad, lunedì 10 gennaio alle 17:00 nella cornice dell’Olimpico Grande. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Juric contro Italiano. Tre punti chiave per sognare i piani alti della classifica. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI ALLE 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI ALLE 17.00 #SkySport #SkySerieA #SerieA - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - Maupericoli : SERIEATIM TORINO-FIORENTINA ore 17:00 - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: Cagliari-Bologna posticipata all'11 gennaio Torino-Fiorentina si giocherà lunedì 10 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Fiorentina

Dopo la 21ª giornata di Serie A, in attesa die Cagliari - Bologna, in vetta alla classifica non cambia niente: vincono Inter, Milan, Napoli e Atalanta, ma ognuna dà un segnale importante. Emozioni contrastanti, invece, per la ...Salernitana che deve ancora recuperare la gara con il Venezia, il tutto in attesa die Cagliari - Bologna. Show del Sassuolo ad Empoli, gli emiliani vincono addirittura 5 - 1, ed ...Alle ore 17.00 di lunedì 10 gennaio, per la ventunesima giornata di Serie A, si gioca Torino-Fiorentina. Nei granata mancherà Belotti, mentre negli ospiti il nuovo acquisto Piatek dovrebbe andare in ...Si gioca Torino-Fiorentina. Comincia anche il 2022 di Torino e Fiorentina, che si affrontano lunedì pomeriggio: fischio d’inizio alle 17. Numerose le assenze sul fronte granata ...