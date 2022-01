Torino, Cairo: “Non ho condiviso il nuovo protocollo, serve una commissione tecnica” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Non mi sembra che lo stadio sia portatore dell’incremento dei contagi, se è vero che il 23 dicembre in Italia i contagi erano 44 mila e sono schizzati a 220mila con gli stadi chiusi”. Queste le dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Al centro del dibattito c’è la riduzione della capienza degli stadi a 5.000 spettatori per due turni. “Una scelta – spiega Cairo – che abbiamo preso unanimemente perché c’è stata un po’ caldeggiata dal Governo. Abbiamo preferito assumere una decisione di responsabilità anche se con le vaccinazioni, il super green pass e le mascherine siamo abbastanza coperti. Abbiamo dato il buon esempio”. Il numero 1 granata torna a dire di non aver “condiviso il nuovo protocollo“ perché “pensare di poter ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Non mi sembra che lo stadio sia portatore dell’incremento dei contagi, se è vero che il 23 dicembre in Italia i contagi erano 44 mila e sono schizzati a 220mila con gli stadi chiusi”. Queste le dichiarazioni del presidente del, Urbano, ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Al centro del dibattito c’è la riduzione della capienza degli stadi a 5.000 spettatori per due turni. “Una scelta – spiega– che abbiamo preso unanimemente perché c’è stata un po’ caldeggiata dal Governo. Abbiamo preferito assumere una decisione di responsabilità anche se con le vaccinazioni, il super green pass e le mascherine siamo abbastanza coperti. Abbiamo dato il buon esempio”. Il numero 1 granata torna a dire di non aver “il“ perché “pensare di poter ...

