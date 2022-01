Sassuolo | si dimettono due assessori della Lega | sono contrari al Super Green pass e non vogliono vaccinarsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Al’assessore all’Istruzione e la colalla Cultura del Carroccio sidimessi perché non disposti ae quindi sopravvisti del. Si tratta di Corrado Ruini e di Angela Ruini, entrambi esponentinonché fratelli. I due hanno annunciato il loroo indietro al sindaco Gian Francesco Menani e diffuso una nota: “Dopo una decisione meditata in questi ultimi tempi”, si legge nel comunicato congiunto, “per esigenze personali che non consentono il proseguimento del nostro mandato abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni dadel Comune di“. Entrambi glinoti per le loro ...