Renzi | Lo spasso dei 5 Stelle

(Di lunedì 10 gennaio 2022) di Matteo. Buon anno! Che sia un 2022 di felicità e bellezza, per ciascuno di voi. L’ho iniziato con questa intervista a “il Messaggero”. Graditi i commenti, naturalmente: matteo@matteo.it. La cosa più divertente è vedere oggi il coro unanime di consenso per MATTARELLA, una delle tante scelte che abbiamo proposto controcorrente, pagando poi un prezzo altissimo e che adesso vengono riconosciute scelte giuste

...uno già svezzato dall'" antimafia " in Trinacria e un terzo innamorato delle gesta di Matteo. ... che almeno una volta la settimana porta aqualche pubblico ministero. Prima parlando del ...... scuola Manifesto, vuol essere spiritoso e paragona quelli di destra a uno zoo, col climax per Matteodefinito 'aquila con la meningite'. Sai loai Parioli e dintorni. Il virologo '...Al teatro Salvini hanno riproposto alcune delle commedie di maggior successo, scritte da Desideri e Bisconti pitigliano. 40 anni di vita, 40 anni di successi, 40 anni di storia, cultura e spettacolo, ...Se è vero che, di barzellette (ieri girava quella di Gianni Nannini autocandidata al Colle in nome delle ‘quote rosa’) ogni giorno bisogna vederne e leggerne una, nel Gran ballo del Quirinale, il palm ...