“Pronti a partire”. Isola dei Famosi 2022, prime indiscrezioni bomba: cast stellare per Ilary Blasi (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Isola dei Famosi inizia a prendere forma. Dopo l’edizione 2021 anche in quella di quest’anno Ilary Blasi è stata confermata al timone. Lo scorso anno a trionfare, contro ogni pronostico, era stato Awed. Lo youtuber napoletano aveva convinto più di ogni altro naufrago. In un finale molto chiacchierato aveva avuto la meglio su Valentina Persia: la comica romana si era infatti dovuta accontentare del secondo posto. Alla terza posizione si era invece classificato Andrea Cerioli, battuto al televoto proprio da Awed. Simone Paciello, tra i primi concorrenti sbarcati in Honduras, si era portato a casa un montepremi di cento mila euro, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza. Un’edizione, quella del 2021 dell’Isola dei Famosi, in cui non sono mancati i colpi di scena. Ora circolano ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’deiinizia a prendere forma. Dopo l’edizione 2021 anche in quella di quest’annoè stata confermata al timone. Lo scorso anno a trionfare, contro ogni pronostico, era stato Awed. Lo youtuber napoletano aveva convinto più di ogni altro naufrago. In un finale molto chiacchierato aveva avuto la meglio su Valentina Persia: la comica romana si era infatti dovuta accontentare del secondo posto. Alla terza posizione si era invece classificato Andrea Cerioli, battuto al televoto proprio da Awed. Simone Paciello, tra i primi concorrenti sbarcati in Honduras, si era portato a casa un montepremi di cento mila euro, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza. Un’edizione, quella del 2021 dell’dei, in cui non sono mancati i colpi di scena. Ora circolano ...

Advertising

JuventusTV : Siete pronti? Alle 14:30 va in scena #JuveMilan, finale di #SupercoppaFemminile ???? Ci vediamo a partire dalle 13:4… - puglianotizie24 : Bari, estensione della rete cittadina di fognatura bianca: pronti a partire interventi per 7 milioni e 500mila euro… - Ilikepuglia : Bari, estensione della rete di fognatura bianca: pronti a partire interventi per 7 milioni di euro… - Puglia_in : BARI - Estensione della rete cittadina di fognatura bianca: pronti a partire 3 interventi per 7 milioni e 500mila e… - DumaSkelm : RT @Axetheking89: @BabyDogeCoin Babydoge si sta caricando...la community si sta caricando....siamo carichi e pronti per partire...??????#campi… -