Positivo al Covid il sindaco di Salerno

A seguito di un ordinario controllo, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è risultato Positivo a tampone molecolare. Il primo cittadino si è immediatamente posto in autoisolamento. È stata di conseguenza disposta la sanificazione degli ambienti del II piano di Palazzo di Città, che resteranno chiusi nella giornata di domani, martedì 11 gennaio 2021.

