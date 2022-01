Operazione antidroga fra barese e Bat, diciannove misure cautelari Eseguite a Palo del Colle, Modugno, Bitonto, Corato, Bisceglie, Trani e Ruvo di Puglia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella notte appena trascorsa, circa 100 carabinieri del Comando Provinciale di Bari sono stati impiegati in un’Operazione antidroga nei comuni di Palo del Colle, Modugno, Bitonto, Corato, Bisceglie, Trani e Ruvo di Puglia. Sono complessivamente 19 i soggetti raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare (9 in carcere, 9 ai domiciliari e 1 divieto di dimora), emessa dal Tribunale di Bari – Sezione GIP, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, in quanto sottoposti ad indagini per detenzione e spaccio di droga. Nel corso dell’Operazione sono state Eseguite decine di perquisizioni domiciliari ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella notte appena trascorsa, circa 100 carabinieri del Comando Provinciale di Bari sono stati impiegati in un’nei comuni dideldi. Sono complessivamente 19 i soggetti raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare (9 in carcere, 9 ai domiciliari e 1 divieto di dimora), emessa dal Tribunale di Bari – Sezione GIP, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese, in quanto sottoposti ad indagini per detenzione e spaccio di droga. Nel corso dell’sono statedecine di perquisizioni domiciliari ...

