Nadal sul caso Djokovic: "È diventato un circo" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rafael Nadal, intervistato dal programma "Mas de Uno" di radio Onda Cero, ha detto la sua sul caso Novak Djokovic Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Rafael, intervistato dal programma "Mas de Uno" di radio Onda Cero, ha detto la sua sulNovak

Advertising

angelomangiante : Tante cose ancora da chiarire sul caso #Djokovic. Intanto, ecco #Nadal: 'Se avesse voluto, avrebbe potuto giocare… - antomaaba : Eh no, la Giustizia parlerà sul campo. Attendo Djokovic-Nadal agli Australian Open quasi come la Finale per l'ottav… - _melissavlt : @Sweetbutpsych18 Io ho un amica che ci è andata(scozzese) e nonostante le boiate sul Commonwealth comunque ha dovut… - katadaniele : Rebus (7,5): furono crocifissi con #Djokovic sul Monte Sinai. #federer #nadal #AusOpen - PanPanVittoria : RT @AbracaBarna: Condannare il tennista, #Djokovic, che non infrange nessuna regola, ma viene accusato di danni alla salute(?), ed allo ste… -