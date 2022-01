Manuel se ne va in un istante, muore sotto gli occhi della compagna incinta (Di martedì 11 gennaio 2022) Manuel è morto in un attimo, prima che qualcuno potesse aiutarlo. Era in attesa del secondogenito dalla sua compagna. Per alcune famiglie non è stato un sereno Natale e l’anno nuovo non è iniziato nel migliore dei modi. Poco prima di Natale, a Messina, una donna appena dimessa dall’ospedale è morta nel tragitto verso casa: ha esalato l’ultimo respiro in auto, ai bordi della strada. Forse per un errore medico. Mentre in provincia di Vicenza, a Marano, un papà di 45 anni se ne è andato il giorno di Capodanno. Si chiamava Manuel Busato e, insieme alla compagna Eleonora, era in attesa del loro secondogenito. L’uomo si è sentito male sotto gli occhi della fidanzata: ha perso l’equilibrio finendo per cadere prima a terra, poi dal balcone ... Leggi su formatonews (Di martedì 11 gennaio 2022)è morto in un attimo, prima che qualcuno potesse aiutarlo. Era in attesa del secondogenito dalla sua. Per alcune famiglie non è stato un sereno Natale e l’anno nuovo non è iniziato nel migliore dei modi. Poco prima di Natale, a Messina, una donna appena dimessa dall’ospedale è morta nel tragitto verso casa: ha esalato l’ultimo respiro in auto, ai bordistrada. Forse per un errore medico. Mentre in provincia di Vicenza, a Marano, un papà di 45 anni se ne è andato il giorno di Capodanno. Si chiamavaBusato e, insieme allaEleonora, era in attesa del loro secondogenito. L’uomo si è sentito maleglifidanzata: ha perso l’equilibrio finendo per cadere prima a terra, poi dal balcone ...

