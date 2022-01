Madrid come Londra: il covid va gestito come l’influenza, pandemia agli sgoccioli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mentre a Roma si dà la caccia ai non vaccinati, nel resto del Mondo si guarda alla normalità. E dopo Londra anche Madrid percorre la strada del ridimensionamento del covid. Il governo di Madrid sta lavorando ad un piano di gestione del covid più simile a quello che si mette in atto per l’influenza. A riportare la notizia è El País. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha affermato che “dobbiamo valutare l’evoluzione del virus dalla situazione di pandemia vissuta finora verso quella di una malattia endemica”. “È un dibattito che stiamo cercando di aprire a livello europeo”, ha sostenuto il premier, intervistato dalla radio spagnola Cadena Ser. “Dobbiamo rispondere con altri strumenti, più legati alla vaccinazione o all’autoprotezione con le mascherine”, ha aggiunto ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mentre a Roma si dà la caccia ai non vaccinati, nel resto del Mondo si guarda alla normalità. E dopoanchepercorre la strada del ridimensionamento del. Il governo dista lavorando ad un piano di gestione delpiù simile a quello che si mette in atto per. A riportare la notizia è El País. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha affermato che “dobbiamo valutare l’evoluzione del virus dalla situazione divissuta finora verso quella di una malattia endemica”. “È un dibattito che stiamo cercando di aprire a livello europeo”, ha sostenuto il premier, intervistato dalla radio spagnola Cadena Ser. “Dobbiamo rispondere con altri strumenti, più legati alla vaccinazione o all’autoprotezione con le mascherine”, ha aggiunto ...

