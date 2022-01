Luca Laurenti | sapete quanto guadagna il ‘Maestro’? Cifre da fare invidia

(Di lunedì 10 gennaio 2022)è divenuta un’istituzione della televisione italiana, insieme al compagno di viaggio Paolo Bonolis: scopriamo. Personaggio simpatico e pieno di qualità ‘nascoste’,rappresenta un caposaldo delle trasmissioni condotte da Paolo Bonolis. I due insieme hanno regalato risate e tanto divertimento ai telespettatori, intenti ad ammirarli soprattutto durante Avanti un Altro e Ciao Darwin. Senza dimenticare che ha iniziato a lavorare sul finire degli anni Ottanta durante il programma Provini e Dibattito!(web source)Naturalmente l’incontro con Paolo Bonolis è stato per lui un’autentica apertura, che gli ha permesso di estendere i propri orizzonti e di far un vero e proprio slancio. Pochi ...

... gli ascolti tv del 9 gennaio Ieri è partita l' edizione 2022 di Avanti un altro con la conduzione di Paolo Bonolis e la preziosa presenza del maestro, insieme in tv da più di trent'...Su Canale 5 nella giornata di ieri domenica 9 gennaio 2022 è andata in onda la prima puntata di stagione di Avanti un Altro con Paolo Bonolis e. La prima parte denominata Avanti il ...Avanti un altro 2022 riparte dal 15.8%-17.4% di share: gli ascolti tv del 9 gennaio Ieri è partita l’edizione 2022 di Avanti un altro con la conduzione di ...Pronta a tornare in pista Laura Cremaschi che lancia l'appuntamento su Instagram con una foto esplosiva ed ironica che fa infiammare ...