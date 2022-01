Lenovo presenta il ThinkBook Plus Gen 3: un laptop con uno schermo da 8? al posto del tastierino numerico (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non è la prima volta che un’azienda sviluppa un portatile che dentro lo schermo ha di fatto un altro schermo: Asus con la sua serie Duo, per esempio, aveva già seguito questa innovazione, posizionando lo schermo secondario nella parte posteriore del deck e hanno spinto la tastiera in avanti. Lenovo, però, lo fa in maniera (molto) differente. Lenovo presenta il ThinkBook Plus Gen 3 – Adobe StockIn occasione della 55ª edizione della fiera internazionale di tecnologia, il CES 2022 di Las Vegas, la multinazionale cinese con sedi a Pechino ma anche negli Stati Uniti (Morrisville) ha annunciato il nuovo ThinkBook Plus Gen 3, con due schermi. C’è uno schermo principale da 17,3 pollici ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non è la prima volta che un’azienda sviluppa un portatile che dentro loha di fatto un altro: Asus con la sua serie Duo, per esempio, aveva già seguito questa innovazione, posizionando losecondario nella parte posteriore del deck e hanno spinto la tastiera in avanti., però, lo fa in maniera (molto) differente.ilGen 3 – Adobe StockIn occasione della 55ª edizione della fiera internazionale di tecnologia, il CES 2022 di Las Vegas, la multinazionale cinese con sedi a Pechino ma anche negli Stati Uniti (Morrisville) ha annunciato il nuovoGen 3, con due schermi. C’è unoprincipale da 17,3 pollici ...

Advertising

lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Lenovo Thinkpad Z13 e Z16: i pc portatili dal look rinnovato e i materiali sostenibili: Lenovo presenta i nuovi pc portat… - MrGadgetTech : Lenovo Thinkpad Z13 e Z16: i pc portatili dal look rinnovato e i materiali sostenibili: Lenovo presenta i nuovi pc… - broby68 : Lenovo presenta al CES innovazioni e soluzioni per ambienti ibridi - VillaggioTecno : Lenovo presenta al CES innovazioni e soluzioni per ambienti ibridi - lifestyleblogit : Riassunto: Lenovo presenta al CES innovazioni e soluzioni per ambienti ibridi tra cui prodotti per smart working, d… -