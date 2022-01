Indy Autonomous Challenge - e-Novia PoliMove vince a Las Vegas

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Vittoria tutta italiana alla: a Las, è il teamdel Politecnico di Milano, sostenuto da e-, are la prima gara per vetture a guida autonoma. Dopo aver registrato il record di velocità nelle prove ufficiali, andando a oltre 280 km/h, arriva un altro significativo successo per il team italiano, il più importante e ambito. Un vero ruota a ruota. L'asticella della sfida, questa volta, era ancora più alta. Non c'era solamente da far girare una vettura ad alta velocità su un tracciato, ma c'erano anche tutte le altre incognite tipiche di una gara con altre monoposto in pista. Mentre in precedenza le gare si erano disputate con una vettura alla volta in pista, questa volta abbiamo assistito a una vera gara tra auto guidate ...

... gestiti da software programmati dagli atenei: laChallenge , andata in scena all'interno del Ces, il Consumer Electronic Show, annuale evento dedicato all'elettronica di consumo che ...Il pezzo forte era laRacing, una competizione nata nell'ottobre scorso nel mitico circuito di Indianapolis. Questa volta la gara era vera, nel senso che per vincere la vettura non ...The Indy Autonomous Challenge is no ordinary race car race. Recently, I attended the event at the Las Vegas Motor Speedway, which has teams from all over the world building and racing cars that ...