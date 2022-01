Indagine su indebito rilascio di Green pass | 50 misure cautelari

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La Polizia di Stato fin dalle prime ore della mattina sta eseguendo in numerose province 50 ordinanze di custodia cautelare per reati connessi all'del. I reati contestati ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Indagine indebito

Ai domiciliari quattro soggetti ritenuti intermediari nel rilasciodel Green pass. Per 45 persone disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla ...... scattato alle prime ore dell'alba, arriva a coronamento di una complessa e articolata... ritenute dagli inquirenti "intermediari nei fatti corruttivi e nel rilasciodel green pass" ...Roma, 10 gennaio 2022 - La Polizia di Stato fin dalle prime ore della mattina sta eseguendo in numerose province 50 ordinanze di custodia cautelare per reati connessi all'indebito rilascio del Green p ...In carcere è finito un infermiere professionale addetto alle vaccinazioni in un centro vaccinale di Ancona, altri 4 ai domiciliari ...