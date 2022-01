Il segreto dell'Inter, il calcio totale del Milan. E la Juve trattiene il fiato... (Di lunedì 10 gennaio 2022) Questo è "Bordocampo", il meglio dell'ultima giornata di Serie A con La Gazzetta dello Sport. Ascolta il podcast cliccando qui sopra. E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Guarda tutta la Serie A ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Questo è "Bordocampo", il meglio'ultima giornata di Serie A con La Gazzettao Sport. Ascolta il podcast cliccando qui sopra. E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Guarda tutta la Serie A ...

Advertising

mariobianchi18 : Il #10gennaio 1929 #TinTin, personaggio dei fumetti creato da Hergé, debutta sul settimanale Le Petit Vingtième: sa… - silviamatvent : RT @marcoz984: Svelerò un segreto. 'Endemico' non è per nulla sinonimo di blando o leggero. La malaria è una malattia endemica, in molte zo… - jmescoda : L’ONDA ED IL MARE – Questo bel raccontino ci svela il segreto dell’amore senza fine - sportli26181512 : Il segreto dell'Inter, il #calcio totale del Milan. E la Juve trattiene il fiato...: Il segreto dell'Inter, il… - fabgaglia : @SimoneVazzana Il segreto dell'Inter è la coppia centrale di difesa secondo me...e i due laterali che spingono a volontà -