I 10 film italiani più attesi del 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono tanti i film con regia italiana da attendere in questo 2022: Mario Martone ritorna nella sua Napoli per girare Nostalgia, mentre Luca Guadagnino si cimenta con il nuovo remake di Scarface dopo Suspiria. Pupi Avati e Michele Placido invece azzardano portando al cinema la vita di Dante e Caravaggio. E poi… Il colibrì di Francesca Archibugi Francesca Archibugi si misura con il romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega nel 2020. Un viaggio tra gli anni ’70 e un futuro prossimo nella vita di Marco (nella foto di apertura) che si dovrà difendere dagli urti della vita con i potenti strumenti dell’illusione e dell’allegria. La sua vita sentimentale è divisa tra la moglie Marina e un amore mai consumato con Luisa. Nel cast ci sono Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Kasia Smutniak e Berénice bejo. Il primo giorno della mia vita di Paolo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono tanti icon regia italiana da attendere in questo: Mario Martone ritorna nella sua Napoli per girare Nostalgia, mentre Luca Guadagnino si cimenta con il nuovo remake di Scarface dopo Suspiria. Pupi Avati e Michele Placido invece azzardano portando al cinema la vita di Dante e Caravaggio. E poi… Il colibrì di Francesca Archibugi Francesca Archibugi si misura con il romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega nel 2020. Un viaggio tra gli anni ’70 e un futuro prossimo nella vita di Marco (nella foto di apertura) che si dovrà difendere dagli urti della vita con i potenti strumenti dell’illusione e dell’allegria. La sua vita sentimentale è divisa tra la moglie Marina e un amore mai consumato con Luisa. Nel cast ci sono Pierfrancesco Favino, Nanni Moretti, Kasia Smutniak e Berénice bejo. Il primo giorno della mia vita di Paolo ...

