Federico Chiesa si rompe il crociato: quali possono essere i tempi di recupero? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il forte calciatore italiano della Juventus si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante il match di ieri a Roma. La notizia che nessun tifoso juventino e, in generale, sportivo, voleva ricevere è arrivata: Federico Chiesa dovrà stare lontano dai campi di calcio per tantissimo tempo. Durante il match di ieri fra L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il forte calciatore italiano della Juventus si è rotto il legamentoanteriore del ginocchio sinistro durante il match di ieri a Roma. La notizia che nessun tifoso juventino e, in generale, sportivo, voleva ricevere è arrivata:dovrà stare lontano dai campi di calcio per tantissimo tempo. Durante il match di ieri fra L'articolo NewNotizie.it.

