Elisabetta Gregoraci in Kenya | scatti bollenti nella vasca e in mare

(Di martedì 11 gennaio 2022) La reunion con Briatore, gliparadisiaci in bikini, le coccole al figlio Nathan e anche qualche foto intimada bagno. L’inizio anno diè scoppiettante: in Africa non si fa mancare nulla e con il suo ex sembra pace e serenità ritrovata. Condividono le vacanze anche se non è chiaro se tra loro sia ritornata pure la passione. Certo è che le immagini di Eli surriscaldano… Ha regalato siparietti imperdibili in due pezzi, scorci die di pelle nuda sulla sabbia, intriganti foto sul bagnasciuga e momenti di tenerezza in famiglia. Poi spiazza con una Stories bollente in cui compare senza veli dentro unadi bollicine. Si tiene il seno tra le mani per coprirsi all’obiettivo e fa la linguaccia sollevando la gamba nuda per ...