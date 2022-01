EcoFlow triplica le vendite per il secondo anno consecutivo nel 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 gennaio 2022) - La società raggiunge 200 milioni di euro di ricavi annuali e rafforza le sue quote di mercato PARDUBICE, Repubblica Ceca, 10 gennaio 2022 /PRNewswire/, azienda di soluzioni portatili per l'elettricità e le energie rinnovabili, questa settimana ha rivelato che i suoi ricavi annuali hraggiunto 200 milioni di euro nel, con un aumento del 275% rispetto all'precedente. A livello mondiale,ha più cheto le sueper il, superando del 42% il CAGR del mercato globale dei sistemi di alimentazione portatili. In particolare, in Europa, ledisono aumentate di dieci volte rispetto all'...