Djokovic, voglio restare e partecipare agli Open (Di lunedì 10 gennaio 2022) "voglio restare e provare a partecipare agli Australian Open". Lo scrive su Twitter il numero uno del tennis Novak Djokovic. Durante una conferenza stampa della sua famiglia in Serbia, il fratello ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) "e provare aAustralian". Lo scrive su Twitter il numero uno del tennis Novak. Durante una conferenza stampa della sua famiglia in Serbia, il fratello ha ...

Advertising

sportface2016 : +++#Djokovic rompe il silenzio: 'Grato al giudice, nonostante tutto voglio giocare gli #AustralianOpen+++ - Giusepp17413380 : RT @Agenzia_Ansa: 'Voglio restare e provare a partecipare agli Australian Open'. Lo ha scritto su Twitter Novak Djokovic dopo essere stato… - telodogratis : Djokovic: “Voglio restare in Australia e giocare il torneo” - ParliamoDiNews : Tennis: Djokovic, `voglio restare in Australia e giocare il torneo` – Libero Quotidiano #tennis #djokovic #voglio… - StraNotizie : Djokovic: 'Voglio restare in Australia e giocare il torneo' -