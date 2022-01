Dalla Regione Lazio oltre 2 milioni per il sostegno psicologico ai giovani ed alle categorie più fragili (Di lunedì 10 gennaio 2022) “La Regione Lazio istituirà un fondo dedicato all’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico rivolto in primo luogo ai giovani e alle fasce più fragili della popoLazione”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Vogliamo rispondere a una situazione di grande criticità – spiega il Presidente – e alla tante sollecitazioni del mondo scientifico, alle richieste di aiuto e alle mobilitazioni e petizioni sul #bonuspsicologico che ha coinvolto migliaia di persone e che segnalano un problema reale e da affrontare. Destiniamo 2,5 milioni di euro per garantire l’accesso alle cure per la ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Laistituirà un fondo dedicato all’accessocure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico rivolto in primo luogo aifasce piùdella popone”. Lo scrive su Facebook il presidente della, Nicola Zingaretti. “Vogliamo rispondere a una situazione di grande criticità – spiega il Presidente – e alla tante sollecitazioni del mondo scientifico,richieste di aiuto emobilitazioni e petizioni sul #bonusche ha coinvolto migliaia di persone e che segnalano un problema reale e da affrontare. Destiniamo 2,5di euro per garantire l’accessocure per la ...

