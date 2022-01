Covid, nuovo decreto in vigore. Dall'obbligo di vaccino over 50 al Green pass. Tutte le REGOLE e le FAQ (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nuovo decreto Covid del governo Draghi introduce la misura dell’obbligo vaccinale per gli over 50 ed è stato pubblicato venerdì sera in Gazzetta Ufficiale. È entrato in vigore sabato 8 gennaio.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildel gno Draghi introduce la misura dell’vaccinale per gli50 ed è stato pubblicato venerdì sera in Gazzetta Ufficiale. È entrato insabato 8 gennaio....

Corbevax, nuovo vaccino proteico Covid senza brevetto: 'E' un regalo al mondo' - Gazzetta del Sud

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo I furbetti del Green pass: il caso dei falsi test positivi per avere il certificato ...di nuovo dallo stesso farmacista e si effettua di nuovo il test. Con il risultato negativo, che viene a sua volta registrato nella piattaforma, il furbetto viene registrato come guarito da Covid - 19 ...

Mario Draghi e il piano per l'obbligo vaccinale graduale ma per tutti ...d'approdo della strategia iniziata con l'imposizione per gli over 50 nell' ultimo decreto Covid . ... Draghi argomenterà che un nuovo lockdown avrebbe depresso l'economia e gettato nella disperazione la ...

Coronavirus oggi. Il Governo lavora a un nuovo decreto sostegni Il Sole 24 ORE "Fattore Covid, regole nuove per votare" "Meglio un cambio delle regole che un rinvio del voto". Scusi, onorevole Ceccanti? "Mi sembra sfuggano due elementi: l’eccezionalità della situazione e quella di questa elezione – risponde il costituz ...

Green pass, doppia multa nel bar Aumentano le disposizioni su nuove ristrettezze da adottare per contenere i contagi da Covid e con loro anche i controlli per il rispetto delle regole. Esercizi commerciali pubblici nel mirino degli a ...

