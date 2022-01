Covid, blitz del Nas in case di riposo e Rsa di Latina: multate 16 strutture sanitarie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Latina – Nel corso delle Festività appena trascorse, i Carabinieri NAS hanno intensificato le verifiche presso le strutture ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane, quali le residenze assistenziali assistite (R.S.A.) e le case di riposo. Nel corso della campagna di controllo, che ha interessato da Nord a Sud l’intero territorio nazionale, predisposta d’intesa con il Ministero della Salute, sono state ispezionate 536 attività socio-sanitarie ed assistenziali, con particolare attenzione nei giorni festivi di Natale, Capodanno ed Epifania, anche in periodi serali e notturni durante i quali si possono riscontrare riduzioni del numero di operatori dovute alla fruizione di ferie e riposi lavorativi. Tale elemento può determinare una riduzione del livello di erogazione dei servizi e situazioni di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 gennaio 2022)– Nel corso delle Festività appena trascorse, i Carabinieri NAS hanno intensificato le verifiche presso lericettive dedicate all’ospitalità di persone anziane, quali le residenze assistenziali assistite (R.S.A.) e ledi. Nel corso della campagna di controllo, che ha interessato da Nord a Sud l’intero territorio nazionale, predisposta d’intesa con il Ministero della Salute, sono state ispezionate 536 attività socio-ed assistenziali, con particolare attenzione nei giorni festivi di Natale, Capodanno ed Epifania, anche in periodi serali e notturni durante i quali si possono riscontrare riduzioni del numero di operatori dovute alla fruizione di ferie e riposi lavorativi. Tale elemento può determinare una riduzione del livello di erogazione dei servizi e situazioni di ...

ilfaroonline : Covid, blitz del Nas in case di riposo e Rsa di Latina: multate 16 strutture sanitarie - famiglieinrsa : #rsa irregolarità e inosservanza delle misure anti-Covid. Controlli dei NAS in Sicilia. - tempoweb : Lavoravano in case per anziani e Rsa senza essere vaccinati. Blitz dei Nas in tutta Italia #Covid19 #coronavirus… - PSchioppa : @chiarazerbinitw Sicura? Voto segreto, soglia bassa, tanti assenti al voto per covid, le truppe bisciate in movimen… - UomoPena : E infatti la situazione in UK e altrove e’ da blitz. Gli ospedali non ce la fanno più. Morti COVID e’ solo un param… -