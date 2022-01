Covid: al via le nuove regole sul Super Green Pass (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il certificato che si ottiene solo con la vaccinazione o dopo la guarigione dal Covid diventa obbligatorio sui mezzi di trasporto ed anche per un pranzo all’aperto La strategia del governo contro il Covid oggi vede la discesa in campo del Super Green Pass. Quasi tutto sarà inibito senza la nuova certificazione: la corsa in autobus o metropolitana, l’ingresso in palestra o in piscina, la visita a un museo, il viaggio in treno o aereo, il pranzo domenicale all’aperto, la festa di matrimonio o battesimo, la risalita in funivia. Da lunedì 10 gennaio per svolgere queste attività serve il Green Pass rafforzato, cioè il certificato che si ottiene solo con la vaccinazione o dopo la guarigione dal Covid e non con un semplice tampone negativo. La ... Leggi su zon (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il certificato che si ottiene solo con la vaccinazione o dopo la guarigione daldiventa obbligatorio sui mezzi di trasporto ed anche per un pranzo all’aperto La strategia del governo contro iloggi vede la discesa in campo del. Quasi tutto sarà inibito senza la nuova certificazione: la corsa in autobus o metropolitana, l’ingresso in palestra o in piscina, la visita a un museo, il viaggio in treno o aereo, il pranzo domenicale all’aperto, la festa di matrimonio o battesimo, la risalita in funivia. Da lunedì 10 gennaio per svolgere queste attività serve ilrafforzato, cioè il certificato che si ottiene solo con la vaccinazione o dopo la guarigione dale non con un semplice tampone negativo. La ...

