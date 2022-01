Covid, 227 morti. Uno dei valori più alti della quarta ondata. Superato il tetto di 2 milioni di positivi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Superano quota 2 milioni gli attualmente positivi al Covid in Italia. Per la precisione 2.004.597, secondo i dati diffusi dal bollettino della Protezione Civile e dal ministero della Salute, 60.618 in più rispetto a ieri. Pesante il bilancio delle vittime: sono 227 i morti registrati nelle ultime 24 ore. Uno dei valori più alti della quarta ondata. Calano invece i contagi, 101.762 nelle ultime 24 ore, influenzati dal minor numero di tamponi effettuati nel weekend. Covid, crescono le vittime: da ieri 227 morti Secondo i dati diffusi – regione per regione – da ieri sono stati processati 612.821 tamponi (tra antigenici e molecolari) con un tasso di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Superano quota 2gli attualmentealin Italia. Per la precisione 2.004.597, secondo i dati diffusi dal bollettinoProtezione Civile e dal ministeroSalute, 60.618 in più rispetto a ieri. Pesante il bilancio delle vittime: sono 227 iregistrati nelle ultime 24 ore. Uno deipiù. Calano invece i contagi, 101.762 nelle ultime 24 ore, influenzati dal minor numero di tamponi effettuati nel weekend., crescono le vittime: da ieri 227Secondo i dati diffusi – regione per regione – da ieri sono stati processati 612.821 tamponi (tra antigenici e molecolari) con un tasso di ...

