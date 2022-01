Caronno Pertusella | sotto controllo l’incendio | 20 vigili del fuoco in azione | VIDEO

(Di lunedì 10 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ ormaisviluppatosi questo pomeriggio aPertuslla all’interno di un’ex azienda alimentare in via Trieste. Le operazioni di spegnimento stanno proseguendo con la presenza sul posto di ben ventideldalle sedi di Saronno, Busto/Gallarate, Legnano, Varese, Rho con otto automezzi. Sono infatti inanche due autopompe, un’autoscala, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo, ...

Advertising

ilSaronno : Caronno Pertusella, vigili del fuoco all’incendio del salumificio. Indagini su cause - QdSit : Incendio in azienda dismessa di salumeria a Caronno Pertusella. Alle ore15 di oggi, 10 gennaio, lo stabilimento del… - ilSaronno : Acqua gassata gratis alla casetta di Caronno Pertusella - ilSaronno : Covid, il punto: +105 casi tra Tradate e Caronno Pertusella, ancora tanti contagi a Saronno - ilSaronno : Covid, ancora oltre 100 positivi a Saronno, a Caronno Pertusella quasi 80 casi -

Ultime Notizie dalla rete : Caronno Pertusella

... Sindaco di Cantello Maurizio Colombo, Sindaco di Cardano al Campo Silvano Martelozzo, Sindaco di Castelseprio Michele Ballarini, Sindaco di Comerio Marco Giudici, SindacoEmilio ...Ma nel novero dei Comuni non finanziati ci sono anche Somma Lombard o, Malnate e, altre cittadine sopra i 15mila abitanti. Che peraltro sono amministrate dal centrosinistra, a ...La distribuzione dei fondi, secondo la Lega, sta premiando più il Sud che le province del Nord, considerate meno "vulnerabili". In provincia hanno ottenuto fondi Varese, Samarate e Saronno, mentre Bus ...L'allarme è scattato intorno alle 15 in un'azienda alimentare di via Trieste. Sul posto i vigili del fuoco in forze ...