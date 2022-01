Calciomercato Sampdoria, doppio colpo in canna per l’attacco (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Calciomercato Sampdoria continua a essere particolarmente intenso: oltre a Grifo, trattative avviate anche per Borini e Carrascal Sampdoria che si conferma tra i club più attivi sul fronte Calciomercato, in particolare nella ricerca di un esterno d’attacco. Oltre a Vincenzo Grifo del Friburgo e Fabio Borini del Karagumruk, nel mirino della società blucerchiata è finito anche il talentuoso Jorge Carrascal. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha avviato i contatti con il River Plate per l’argentino classe ’98. Si può chiudere sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilcontinua a essere particolarmente intenso: oltre a Grifo, trattative avviate anche per Borini e Carrascalche si conferma tra i club più attivi sul fronte, in particolare nella ricerca di un esterno d’attacco. Oltre a Vincenzo Grifo del Friburgo e Fabio Borini del Karagumruk, nel mirino della società blucerchiata è finito anche il talentuoso Jorge Carrascal. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha avviato i contatti con il River Plate per l’argentino classe ’98. Si può chiudere sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : La @sampdoria chiude per #Conti del @acmilan #calciomercato @SkySport - DiMarzio : La @sampdoria guarda in Argentina: piace #Carrascal del @RiverPlate - DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, arriva #Conti a titolo definitivo dal @acmilan: è ufficiale - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: nuovo assalto a #Villar della #Roma. Le ultime - CalcioNews24 : Calciomercato #Sampdoria, doppio colpo in canna per l’attacco -