Boom Sanremo 2022: con Amadeus ci sarà la protagonista di un'amata fiction!

Tra le fila del Festival di Sanremo 2022 è apparso il primo volto femminile di quest'edizione: è la protagonista di un'amata fiction Reduce da un incredibile successo con l'amata fiction di Rai Uno, Blanca, l'attrice protagonista Maria Chiara Giannetta non poteva non ottenere una discesa di scale del Teatro Ariston per Sanremo 2022. Stando a L'articolo proviene da Inews24.it.

