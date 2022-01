ATP Cup 2022, i verdetti sull’Italia: manca un doppio competitivo. Bene Sinner, Berrettini in crescendo (Di lunedì 10 gennaio 2022) La ATP Cup 2022 si è chiusa con il trionfo del Canada di Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. Una vittoria che fa risaltare il talento dei due nordamericani, a cui in pochi avrebbero dato una possibilità dopo il ko netto della prima giornata con gli Stati Uniti. Ci si aspettava qualche altro nome in vetta, come la Russia, la Germania… o anche l’Italia, che poteva schierare finalmente Matteo Berrettini dopo la sua assenza in Coppa Davis. Invece il cammino azzurro si è concluso amaramente ai gironi, con una vittoria a raffronto di due sconfitte. Il lato negativo della competizione nazionale è uno: gli azzurri non possono vantare dei doppisti di livello. Il movimento italiano sta sfornando singolaristi a ripetizione, ma sembrano lontani i fasti del duo composto da Fabio Fognini, nemmeno sceso in campo in Australia, e Simone Bolelli, capaci in passato ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) La ATP Cupsi è chiusa con il trionfo del Canada di Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. Una vittoria che fa risaltare il talento dei due nordamericani, a cui in pochi avrebbero dato una possibilità dopo il ko netto della prima giornata con gli Stati Uniti. Ci si aspettava qualche altro nome in vetta, come la Russia, la Germania… o anche l’Italia, che poteva schierare finalmente Matteodopo la sua assenza in Coppa Davis. Invece il cammino azzurro si è concluso amaramente ai gironi, con una vittoria a raffronto di due sconfitte. Il lato negativo della competizione nazionale è uno: gli azzurri non possono vantare dei doppisti di livello. Il movimento italiano sta sfornando singolaristi a ripetizione, ma sembrano lontani i fasti del duo composto da Fabio Fognini, nemmeno sceso in campo in Australia, e Simone Bolelli, capaci in passato ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - ShopAnHour : @Iaia_31886 Giusto chiederselo, ma non è che mi stupisca visto il livello del giornalismo (sportivo e non) in Itali… - infoitsport : Tennis, Atp Cup: Spagna prima finalista, eliminata la Polonia - infoitsport : ATP Cup 2022, la finale tra Spagna e Canada: solidità contro talento, due Nazionali agli antipodi - infoitsport : Spagna-Canada in TV oggi: orario, canale e diretta streaming ATP CUP 2022 -